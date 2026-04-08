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Snap Aktie

Snap für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060

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08.04.2026 23:25:59

Stock Market Today, April 8: Snap Eases After Health Advertising Push Sparks Investor Caution

Snap (NYSE:SNAP), a consumer technology and social platform, closed at $4.73 on Wednesday, down 1.46%. The stock is easing after earlier gains tied to a new health-focused advertising push. Investors are watching whether healthcare and pharmaceutical budgets can become a durable growth driver. Trading volume reached 59.3 million shares, nearly 12% above the three-month average of 52.9 million shares. Snap IPO'd in 2017 and has fallen 81% since going public.The S&P 500 added 2.52% to finish Wednesday at 6,783, while the Nasdaq Composite climbed 2.80% to close at 22,635. Industry peers moved unevenly, as Meta Platforms closed at $612.42 (+6.50%), while Pinterest finished at $18.10 (-0.55%).Snap opened roughly 5% higher today as the company highlighted its health-focused advertising strategy, as users between the ages of 18 and 45 continue to turn to social media for health tips and information. However, the stock slid throughout the day and closed 1.5% down.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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30.04.25 Snap Buy Jefferies & Company Inc.
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