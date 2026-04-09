AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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09.04.2026 22:45:06
Stock Market Today, April 9: Amazon Surges After CEO Details AI and AWS Growth Plans
Amazon (NASDAQ:AMZN), global e-commerce and cloud leader, closed Thursday at $233.65, up 5.60%. Shares moved higher after CEO Andy Jassy’s shareholder letter detailed Amazon’s AI, AWS, and chip ambitions. Investors will now be focusing on how aggressive AI infrastructure spending translates into future AWS and chip revenue growth.Trading volume reached 64.9 million shares, coming in about 30% above its three-month average of 50.1 million shares. Amazon IPO'd in 1997 and has grown 238,520% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.61% to finish Thursday at 6,824, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) advanced 0.83% to close at 22,822. Within internet retail, peers Alibaba Group (NYSE:BABA) closed at $127.68 (+1.88%) and MercadoLibre (NASDAQ:MELI) ended at $1,793.2 (+0.98%), posting more modest gains than Amazon’s AI-fueled rally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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