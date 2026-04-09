Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

EOS Aktie

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WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051

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09.04.2026 23:46:48

Stock Market Today, April 9: Eos Energy Enterprises Surges on Preliminary Revenue Guidance and Record Shipments

Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE), designer and manufacturer of zinc-based energy storage solutions, closed Thursday at $5.95, up 29.63%. The stock jumped after delivering preliminary Q1 revenue guidance and record shipments, while investors wait for the upcoming full results. Trading volume reached 60.9 million shares, coming in about 157% above its three-month average of 23.7 million shares. Eos Energy Enterprises IPO'd in 2020 and has fallen 41% since going public.S&P 500 added 0.61% to finish Thursday at 6,824, while the Nasdaq Composite climbed 0.83% to close at 22,822. Within electrical equipment & parts, industry peers showed mixed strength, with Bloom Energy closing at $160.13 (up 9.10%) and EnerSys ending at $189.59 (up 0.95%).Eos Energy Enterprises’ stock is down over 50% to start the year, and roughly 28% of its float is held short by investors. However, the company delivered good news today, guiding for preliminary Q1 2026 revenue of $56 million to $57 million -- outpacing analysts’ expectations of $55.5 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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