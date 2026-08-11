Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie

Joby Aviation Incorporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.08.2026 22:45:42

Stock Market Today, Aug. 11: Joby Aviation Falls 4% After $500M Defense Acquisition and Stock Sale Plan

Joby Aviation (NYSE:JOBY), an electric air-taxi aircraft developer, closed at $8.43, down 4.26%. The stock fell after a $500 million defense acquisition and a planned $750 million stock sale; investors are now watching funding for certification, manufacturing, and commercial launch. Trading volume reached 51.3M shares, coming in about 27% above its three-month average of 40.5M shares. Joby Aviation IPO'd in 2020 and has fallen 20% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,727, down 0.33%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 26,445, down 0.60%. Among advanced air mobility / electric vertical takeoff and landing aircraft development peers, Archer Aviation (NYSE:ACHR) closed at $6.78, up 8.23%, while Vertical Aerospace (NYSE:EVTL) closed at $0.89, down 1.37%.The market had plenty to digest after Joby announced it was acquiring Resonant Sciences for $500 million, while simultaneously announcing a $750 million at-the-market equity distribution agreement. Management with Joby explained the deal, saying the combination will “unite Joby’s dual-use aircraft, propulsion and autonomy technologies with Resonant’s radio frequency (RF), sensing and mission systems capabilities as well as its world-leading expertise in low-observability aircraft design.”Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Joby Aviation Incorporation Registered Shs 6,90 -4,83% Joby Aviation Incorporation Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen