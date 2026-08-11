Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
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11.08.2026 22:45:42
Stock Market Today, Aug. 11: Joby Aviation Falls 4% After $500M Defense Acquisition and Stock Sale Plan
Joby Aviation (NYSE:JOBY), an electric air-taxi aircraft developer, closed at $8.43, down 4.26%. The stock fell after a $500 million defense acquisition and a planned $750 million stock sale; investors are now watching funding for certification, manufacturing, and commercial launch. Trading volume reached 51.3M shares, coming in about 27% above its three-month average of 40.5M shares. Joby Aviation IPO'd in 2020 and has fallen 20% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,727, down 0.33%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 26,445, down 0.60%. Among advanced air mobility / electric vertical takeoff and landing aircraft development peers, Archer Aviation (NYSE:ACHR) closed at $6.78, up 8.23%, while Vertical Aerospace (NYSE:EVTL) closed at $0.89, down 1.37%.The market had plenty to digest after Joby announced it was acquiring Resonant Sciences for $500 million, while simultaneously announcing a $750 million at-the-market equity distribution agreement. Management with Joby explained the deal, saying the combination will “unite Joby’s dual-use aircraft, propulsion and autonomy technologies with Resonant’s radio frequency (RF), sensing and mission systems capabilities as well as its world-leading expertise in low-observability aircraft design.”Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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