Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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12.08.2026 23:00:39
Stock Market Today, Aug. 12: Nebius Group Surges on Massive Revenue Growth
Nebius Group (NASDAQ:NBIS), an AI cloud infrastructure provider, closed at $259.20, up 34.14%. Second-quarter results showed 454% revenue growth, positive adjusted EBITDA, and the company reaffirmed full-year revenue guidance. A recent $1 billion-plus computing deal was just one of the contributing deals.Trading volume reached 60.6 million shares, coming in about 192% above its three-month average of 20.7 million shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.27% to 7,749, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.54% to 26,588. Within AI infrastructure and cloud services, CoreWeave (NASDAQ:CRWV) closed at $107.73, up 19.28%, and Oracle (NYSE:ORCL) finished at $153.28, higher by 5.36%, as investor appetite for neocloud and database software names stayed strong.Nebius Group reported stronger-than-expected second-quarter revenue and positive adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nebius
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12.08.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)
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12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Nachmittag (finanzen.at)
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12.08.26
|Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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12.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
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12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start im Plus (finanzen.at)
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11.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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11.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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11.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge (finanzen.at)
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Aktien in diesem Artikel
|Nebius
|216,05
|-2,96%
|Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs
|15 090,00
|33,54%