Nebius Aktie

Nebius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.08.2026 23:00:39

Stock Market Today, Aug. 12: Nebius Group Surges on Massive Revenue Growth

Nebius Group (NASDAQ:NBIS), an AI cloud infrastructure provider, closed at $259.20, up 34.14%. Second-quarter results showed 454% revenue growth, positive adjusted EBITDA, and the company reaffirmed full-year revenue guidance. A recent $1 billion-plus computing deal was just one of the contributing deals.Trading volume reached 60.6 million shares, coming in about 192% above its three-month average of 20.7 million shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.27% to 7,749, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.54% to 26,588. Within AI infrastructure and cloud services, CoreWeave (NASDAQ:CRWV) closed at $107.73, up 19.28%, and Oracle (NYSE:ORCL) finished at $153.28, higher by 5.36%, as investor appetite for neocloud and database software names stayed strong.Nebius Group reported stronger-than-expected second-quarter revenue and positive adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nebius

mehr Nachrichten

Analysen zu Nebius

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nebius 216,05 -2,96% Nebius
Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs 15 090,00 33,54% Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legt am Donnerstag leicht zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen