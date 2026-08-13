ACCELERANT Holdings Registered Shs Aktie
WKN DE: A401LD / ISIN: KYG008941083
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13.08.2026 23:21:46
Stock Market Today, Aug. 13: Accelerant Holdings Surges 43% on All-Cash Buyout Offer
Accelerant Holdings (NYSE:ARX), a data-driven specialty insurance risk exchange platform, closed at $19.52, up 43.42%. The shares jumped after a definitive all-cash buyout announcement and stronger-than-expected second-quarter results. Investors are watching approval progress and the first-half 2027 closing timeline. Trading volume reached 69.1M shares, coming in about 2,131% above its three-month average of 3.1M shares. Accelerant Holdings IPO'd in 2025 and has fallen 26% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,799, up 0.65%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,805, up 0.82%. Within specialty insurance brokerage, MGA, and risk exchange services, Ryan Specialty Holdings closed at $42.82, down 0.12%, and Aon finished at $357.27, up 1.39%, offering a mixed read on sector rivals.Technology- and software-focused private equity firm Thoma Bravo announced that it was acquiring Accelerant for $20.25 per share in an all-cash deal. The market is pricing the deal to go through with shares soaring 43% and sitting just 4% below the take-private price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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