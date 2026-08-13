Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
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13.08.2026 22:58:32
Stock Market Today, Aug. 13: Cisco Falls on Margin Concerns Despite Record Revenue and AI Demand
Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), a global networking hardware and security provider, closed at $113.47, down 8.40%. The stock fell after better-than-expected fiscal fourth-quarter results and guidance, but investors are focusing on margin pressure, even as the stock is still up nearly 50% this year.Trading volume reached 61.1 million shares, coming in about 137% above its three-month average of 25.7 million shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.65% to 7,799, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.81% to 26,803. In networking equipment and enterprise communications technology, Arista Networks (NYSE:ANET) fell 3.27% to $203.62, while Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) rose 1.75% to $59.82 as investors weighed Cisco Systems' earnings reaction and broader spending trends.Investors approached Cisco’s fiscal fourth-quarter earnings with high expectations for the company. Cisco stock was up 60% year-to-date entering today’s trading. While the company delivered record top and bottom-line results, total (non-GAAP) gross margin for the quarter dropped to 66.3% from last year's 68.4%. This decline was partly attributed to the increased cost of components used in AI hardware, such as memory.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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