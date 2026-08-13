Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
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13.08.2026 23:16:37
Stock Market Today, Aug. 13: Stocks Rise as Inflation Cools, Workday Soars 18%
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 0.65% to 7,799 after clearing 7,800 for the first time in intraday trading. The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.81% to 26,803, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) edged up 0.13% to 53,840.Gold prices fell 1.29% to $4,349.85 as of U.S. market close, and the 10-Year Treasury yield fell 0.04% to 4.65%. Technology and industrial stocks led all sectors, while consumer cyclical and communication services stocks finished lower.Workday surged 18% on reports of buyout talks with private equity firm Silver Lake. Harmonic Inc climbed 9% on a quarterly earnings beat and raised guidance. Cerebras Systems fell on disappointing earnings. Amazon.com shares slipped amid an intensifying legal dispute involving AI training, and Joby Aviation recovered slightly — it fell yesterday after announcing a $500 million acquisition and a new equity facility.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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12.08.26
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12.08.26
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30.07.26
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30.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 geht nachmittags nahezu durch die Decke (finanzen.at)
Analysen zu Workday Inc
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