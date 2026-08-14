Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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14.08.2026 23:10:18
Stock Market Today, Aug. 14: Rally Stalls on Disappointing Consumer Data, Broadcom Falls 6%
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.17% to 7,786, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) lost 0.28% to 26,729, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) slipped 0.20% to 53,732 as disappointing economic data stalled the recent rally.Gold prices rose 0.24% to $4,373.48 as of U.S. market close, and the 10-Year Treasury yield fell 0.05% to 4.69%. Energy and basic materials finished as the top-performing sectors, but drops in technology and healthcare stocks weighed on indexes. Reddit shares jumped 13% following news that the social media company will join the S&P 500 next week. Broadcom tumbled 6% after Bank of America analysts questioned a potential $370 billion debt financing vehicle. Applied Materials also faced selling pressure despite an earnings beat. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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