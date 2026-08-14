Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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14.08.2026 22:56:47
Stock Market Today, Aug. 14: Tesla Gains on TD Cowen Buy Reiteration and $460 Target
Tesla (NASDAQ:TSLA), an electric vehicle (EV), autonomous driving software, and energy storage company, closed at $342.27, up 0.68%. Recent momentum and TD Cowen's “buy” reiteration helped shares, while investors are watching progress in robotics and autonomous driving.Trading volume reached 45.1 million shares, coming in roughly 4.6% above its three-month average of 43.1 million shares. Tesla IPO'd in 2010 and has grown 21,426% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,786, down 0.17%, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,729, down 0.28%. Among EV and autonomous driving peers, Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) closed at $15.36, down 2.91%, and Lucid Group (NASDAQ:LCID) closed at $6.22, down 3.42%.In the midst of a two-week rally in which Tesla shares have bounced 10%, TD Cowen analyst Itay Michaeli reiterated his firm’s bullish stance on the company. Michaeli thinks investors should add Tesla shares, setting a $460 price target representing 34% upside from today’s closing price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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