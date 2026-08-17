RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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17.08.2026 23:10:24
Stock Market Today, Aug. 17: Markets Inch Lower and Treasury Yields Rise as Investors Wait for Retail Earnings
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.50% to 7,747, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slipped 0.31% to 26,647, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) lost 0.51% to 53,460 as indices drifted near record levels ahead of pivotal retail corporate earnings reports.Gold prices rose 0.80% to $4,472.90 as of U.S. market close, and the 10-Year Treasury yield climbed 0.05% to 4.68% while Industrials led sector gainers, Communication Services finished as the primary laggard, and Utilities also fell.Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) shares rebounded 4.5% on new positive notes from analysts, while Carvana (NYSE:CVNA) was today's biggest loser on the S&P 500, dropping 7.3%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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