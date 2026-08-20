Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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20.08.2026 23:28:58
Stock Market Today, Aug. 20: Stocks Slide on Weak Retail Earnings, Rising Bond Yields
The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) fell 1.32% to 52,759, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) declined 0.85% to 7,642, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 1.00% to 26,067 as rising oil prices and retail earnings pressure snapped Wednesday's relief rally.Retail giant Walmart (NASDAQ: WMT) weighed on the market following a profit report that dampened consumer sentiment, while TJX Companies (NYSE:TJX) fell roughly 3% after reporting a rare miss in its largest business segment.Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) reversed its earlier gains to close lower despite positive sentiment from a White House crypto summit, while Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) shares rose as leadership highlighted surging demand for AI infrastructure components.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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