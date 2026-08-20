Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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20.08.2026 23:00:10
Stock Market Today, Aug. 20: Walmart Stock Drops on Disappointing Comparable Sales Growth
Walmart (NASDAQ:WMT), the global discount retail giant, closed at $103.84, down 9.15%. Fiscal second-quarter results showed slower U.S. comparable sales growth, and investors are scrutinizing forward guidance and consumer demand.Trading volume reached 83.1 million shares, coming in about 234% above its three-month average of 24.9 million shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.85% to 7,642, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) declined 1.00% to 26,067. Among discount stores and warehouse clubs, omnichannel mass retail peers, Target (NYSE:TGT) slipped 0.47% to $158.25 and Costco Wholesale (NASDAQ:COST) fell 2.45% to $933.51.Walmart had a strong quarter, with revenue up 5.1% on a constant-currency basis, and the company raised full-year guidance. But there were some less-than-stellar signs under the hood.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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