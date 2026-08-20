Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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20.08.2026 22:58:09
Stock Market Today, Aug. 20: Webull Initially Surges 14%, Ends 2% Higher After Record Q2 Revenue and Earnings Beat
Webull (NASDAQ:BULL), a digital brokerage and retail investing platform, closed at $8.85, up 2.43%. Thursday's gain followed stronger-than-expected Q2 results and fresh product news, while investors are watching trading activity and third-quarter trends. Trading volume reached 50.0M shares, coming in about 301% above its three-month average of 12.5M shares. Webull IPO'd in 2025 and has fallen 33% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.85% to 7,642, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) declined 1.00% to 26,067. Among online brokerage and digital investment platform rivals, Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) closed at $95.10, down 0.70%, while Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR) finished at $89.85, down 0.76%.Wall Street's muted response to Webull's Q2 results probably sells how excellent the quarter was a bit short. Webull:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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