Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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26.08.2026 23:18:33
Stock Market Today, Aug. 26: Meta Gains on $18 Billion Child-Safety Settlement
Meta Platforms (NASDAQ:META), a social networking and artificial intelligence (AI) giant, closed at $576.14, up 1.07%. The stock moved after Meta settled a high-profile child-safety case with U.S. states. Meta agreed to pay up to $18 billion and introduce child-safety measures such as daily time limits and muted school-time notifications. Meta has also called on competitors to introduce similar protections.Trading volume reached 31.1 million shares, coming in about 69% above its three-month average of 18.4 million shares. Meta Platforms IPO'd in 2012 and has grown 1,270% since going public.The S&P 500 closed at 7,676, down 0.02%, while the Nasdaq Composite finished at 26,130, down 0.08%. Among social media and digital advertising platforms, Alphabet closed at $339.10, down 1.23%, and Snap closed at $5.42, down 8.45%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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