Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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26.08.2026 23:02:46
Stock Market Today, Aug. 26: Nike Stock Hits 10-Year Low on Analyst Downgrade Following Retail Footwear Concerns
NIKE (NYSE:NKE), a global athletic footwear and apparel leader, closed at $38.59, down 2.25%. Analyst downgrades and negative retail footwear headlines pressured the stock, while investors are watching the next earnings cycle and tariff-related margin trends.Trading volume reached 33.3 million shares, coming in about 35% above its three-month average of 24.6 million shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,676, down 0.02%, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 26,130, down 0.08%. Among global athletic footwear, apparel, equipment, and accessories manufacturing and retail peers, Adidas (OTC:ADDYY) closed at $87.84, down 1.47%, while Deckers Outdoor (NYSE:DECK) closed at $89.47, up 0.82%, after mixed demand signals from retailers and brand outlooks.Investors were stunned by news from the athletic shoe market yesterday, as Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS) cut guidance amid weaker demand. That stock tumbled 30% after its news, and prompted Truist Financial (NYSE:TFC) analyst Joseph Civello to cut his firm's rating on Nike from "buy" to "hold."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nike Inc.
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27.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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27.08.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
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27.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Start zu (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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26.08.26
|Verluste in New York: Dow Jones in der Verlustzone (finanzen.at)
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26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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26.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 185,00
|-1,33%
|Nike Inc.
|32,93
|-0,56%
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