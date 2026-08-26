Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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26.08.2026 23:02:46

Stock Market Today, Aug. 26: Nike Stock Hits 10-Year Low on Analyst Downgrade Following Retail Footwear Concerns

NIKE (NYSE:NKE), a global athletic footwear and apparel leader, closed at $38.59, down 2.25%. Analyst downgrades and negative retail footwear headlines pressured the stock, while investors are watching the next earnings cycle and tariff-related margin trends.Trading volume reached 33.3 million shares, coming in about 35% above its three-month average of 24.6 million shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,676, down 0.02%, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 26,130, down 0.08%. Among global athletic footwear, apparel, equipment, and accessories manufacturing and retail peers, Adidas (OTC:ADDYY) closed at $87.84, down 1.47%, while Deckers Outdoor (NYSE:DECK) closed at $89.47, up 0.82%, after mixed demand signals from retailers and brand outlooks.Investors were stunned by news from the athletic shoe market yesterday, as Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS) cut guidance amid weaker demand. That stock tumbled 30% after its news, and prompted Truist Financial (NYSE:TFC) analyst Joseph Civello to cut his firm's rating on Nike from "buy" to "hold."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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25.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
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04.08.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
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Nike Inc. 32,93 -0,56% Nike Inc.

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