Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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26.08.2026 22:47:19
Stock Market Today, Aug. 26: Snap Sued by Pennsylvania Over Addictive Features and Child Safety
Snap (NYSE:SNAP), a camera-first social platform with augmented reality and advertising, closed at $5.42, down 8.53%. Pennsylvania's attorney general sued Snap over Snapchat's design and child-safety claims. Investors are watching follow-up legal risk and product disclosures. Trading volume reached 64.4M shares, coming in about 53% above its three-month average of 42.0M shares. Snap IPO'd in 2017 and has fallen 78% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,675, down 0.04%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,130, down 0.08%. Among internet content and information, digital advertising and social media peers, Meta Platforms (NASDAQ:META) closed at $576.14, up 1.07%, while Pinterest (NYSE:PINS) closed at $23.32, down 1.44%, showing mixed sentiment across ad-supported apps.Pennsylvania's attorney general sued Snap yesterday, claiming that Snapchat kept "young users compulsively engaged," while lacking necessary safety standards and guardrails for age-appropriate content. This lawsuit was filed less than one day before Meta Platforms agreed to pay a historic $17.1 billion settlement for similar issues with children using its social media platforms.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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