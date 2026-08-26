Snap Aktie

Snap für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060

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26.08.2026 22:47:19

Stock Market Today, Aug. 26: Snap Sued by Pennsylvania Over Addictive Features and Child Safety

Snap (NYSE:SNAP), a camera-first social platform with augmented reality and advertising, closed at $5.42, down 8.53%. Pennsylvania's attorney general sued Snap over Snapchat's design and child-safety claims. Investors are watching follow-up legal risk and product disclosures. Trading volume reached 64.4M shares, coming in about 53% above its three-month average of 42.0M shares. Snap IPO'd in 2017 and has fallen 78% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,675, down 0.04%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,130, down 0.08%. Among internet content and information, digital advertising and social media peers, Meta Platforms (NASDAQ:META) closed at $576.14, up 1.07%, while Pinterest (NYSE:PINS) closed at $23.32, down 1.44%, showing mixed sentiment across ad-supported apps.Pennsylvania's attorney general sued Snap yesterday, claiming that Snapchat kept "young users compulsively engaged," while lacking necessary safety standards and guardrails for age-appropriate content. This lawsuit was filed less than one day before Meta Platforms agreed to pay a historic $17.1 billion settlement for similar issues with children using its social media platforms.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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30.04.25 Snap Buy Jefferies & Company Inc.
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Snap Inc. (Snapchat) 4,60 -1,39% Snap Inc. (Snapchat)

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Nach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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