Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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26.08.2026 23:55:14
Stock Market Today, Aug. 26: Stocks Edge Lower As Market Digests Meta Ruling and Awaits Nvidia's Earnings
Slipped 0.04% to 7,675, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) drifted lower alongside a 0.08% decline to 26,130 for the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC), while a 0.21% drop to 53,464 for the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) snapped its three-day winning streak.Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF) shares soared 36% after the retailer raised its full-year guidance on a second-quarter earnings beat.Elsewhere, Meta Platforms (NASDAQ:META) saw volatile trading after settling a legal dispute for 17 billion. In similar, but unrelated news, Snap Inc. (NYSE:SNAP) saw its shares decline 9% as Pennsylvania's Attorney General filed a lawsuit against the company due to its addictive features and child safety concerns -- much like Meta's settlement laid out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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