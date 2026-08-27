HP Aktie

HP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052

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27.08.2026 22:53:10

Stock Market Today, Aug. 27: HP Slips 3% on Weak PC Shipments Despite Fiscal Q3 Beat

HP (NYSE:HPQ), a personal computers and printing hardware provider, closed at $29.62, down 2.93%. Investors focused on weak PC shipment trends and margin pressure from higher memory and commodity costs, while watching component costs and PC demand. Trading volume reached 38.4M shares, coming in about 118% above its three-month average of 17.6M shares.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,730, up 0.71%, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 26,541, up 1.57%. Among personal computers, printers, and related technology hardware names, Dell Technologies (NYSE:DELL) closed at $471.80, up 1.72%, while Apple (NASDAQ:AAPL) closed at $314.58, up 0.36%, highlighting a firmer tone for sector rivals despite HP's decline.HP reported sales and adjusted EPS growth of 13% and 11% in Q3, easily surpassing Wall Street estimates, but the stock dipped 3% today regardless. Even accounting for a tariff benefit, HP still beat expectations for the quarter. However, despite raising guidance to generate roughly $3.1 billion in free cash flow this year, HPQ stock slid as PC shipments declined 16% and margins contracted. Most of HP's sales growth came from price increases implemented to offset soaring input costs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 49 260,00 3,97% Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
HP Inc (ex Hewlett-Packard) 25,21 -0,47% HP Inc (ex Hewlett-Packard)

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