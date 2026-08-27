NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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27.08.2026 23:01:26

Stock Market Today, Aug. 27: Nvidia Surges on Blowout Results and Surprising Guidance

Nvidia (NASDAQ:NVDA), the AI chips, GPUs, and data-center networking provider closed at $227.98, up 8.74%. Investors bought the stock after blowout quarterly results and revenue guidance eased fears of an AI slowdown. Investors are watching the supply and-demand dynamic and digesting impressive revenue guidance for next year.Trading volume reached 293.3 million shares, coming in about 106% above its three-month average of 142.1 million shares. Nvidia IPO'd in 1999 and has grown 555,720% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,731, up 0.72%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 26,541, up 1.57%. Among semiconductor peers, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closed at $476.67, down 0.89%, while Broadcom (NASDAQ:AVGO) closed at $371.54, up 4.49%, as Nvidia's results kept AI-chip investors focused on data center demand.Nvidia answered many questions and soothed investor concerns with its earnings report last night. Revenue more than doubled year over year, helping to show that growing competitive offerings of specific types of processing units aren't denting demand for Nvidia's hardware and software.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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