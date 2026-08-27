NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
27.08.2026 23:01:26
Stock Market Today, Aug. 27: Nvidia Surges on Blowout Results and Surprising Guidance
Nvidia (NASDAQ:NVDA), the AI chips, GPUs, and data-center networking provider closed at $227.98, up 8.74%. Investors bought the stock after blowout quarterly results and revenue guidance eased fears of an AI slowdown. Investors are watching the supply and-demand dynamic and digesting impressive revenue guidance for next year.Trading volume reached 293.3 million shares, coming in about 106% above its three-month average of 142.1 million shares. Nvidia IPO'd in 1999 and has grown 555,720% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,731, up 0.72%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 26,541, up 1.57%. Among semiconductor peers, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closed at $476.67, down 0.89%, while Broadcom (NASDAQ:AVGO) closed at $371.54, up 4.49%, as Nvidia's results kept AI-chip investors focused on data center demand.Nvidia answered many questions and soothed investor concerns with its earnings report last night. Revenue more than doubled year over year, helping to show that growing competitive offerings of specific types of processing units aren't denting demand for Nvidia's hardware and software.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
27.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
27.08.26
|NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
27.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
27.08.26
|Nach starker Bilanz: NVIDIA-Aktie beflügelt Analysten - Kursziele sorgen für Aufsehen bei Anlegern (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in New York: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)