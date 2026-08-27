Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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27.08.2026 23:27:47
Stock Market Today, Aug. 27: Salesforce Surges 23% on Anthropic Partnership and Q2 Earnings Beat
Salesforce (NYSE:CRM), a cloud CRM and AI-powered enterprise software provider, closed at $252.10, up 22.60% Thursday. The move followed a strong Q2 earnings beat, raised full-year guidance, and fresh AI partnership momentum. Investors are watching Salesforce's next earnings report and AI-related revenue traction. Trading volume reached 53.3M shares, coming in about 246% above its three-month average of 15.4M shares. Salesforce IPO'd in 2004 and has grown 5,763% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,730, up 0.71%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,541, up 1.57%. Among enterprise software and customer relationship management (CRM) applications peers, ServiceNow (NYSE:NOW) closed at $138.44, up 10.05%, and Workday (NASDAQ:WDAY) closed at $193.57, up 1.48%, reflecting broad enthusiasm for large-cap software after Salesforce's results.Salesforce reported Q2 earnings and soared past Wall Street's expectations as sales and current remaining performance obligations grew 11% and 14%. The company also raised full-year guidance, stating that sales will grow between 11% and 12% this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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