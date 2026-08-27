Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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27.08.2026 23:58:42
Stock Market Today, Aug. 27: Tech Strength Powers Nasdaq Higher as Nvidia Leads Rally
Gaining 0.71% to 7,730, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) advanced alongside a 1.57% jump to 26,541 for the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) as chip strength led the rally, while the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) rose 0.20% to 53,569.Shares of Nvidia (NASDAQ:NVDA) climbed 8% following its blowout earnings report. Meanwhile, enterprise software firms Salesforce (NYSE:CRM) and CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)also soared 23% and 21% after delivering excellent earnings.The biggest loser among the three major U.S. indexes today was Hormel Foods (NYSE:HRL), which whiffed on earnings and declined 10%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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