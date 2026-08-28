Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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28.08.2026 23:09:34
Stock Market Today, Aug. 28: Marvell Slides 10% on Softer Fiscal 2028 Guidance and Google Deal Timing
Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), a data-center networking and custom AI semiconductor solutions provider, closed at $216.62, down 10.28%. The stock fell after the fiscal second-quarter results beat estimates, as investors focused on softer fiscal 2028 guidance and a lack of details on the Google deal. Trading volume reached 47.7M shares, coming in nearly 18% above its three-month average of 40.3M shares. Marvell Technology IPO'd in 2000 and has grown 1,430% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,710, down 0.27%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,402, down 0.52%. Among semiconductor design for data infrastructure, networking, and custom AI chips peers, Broadcom (NASDAQ:AVGO) closed at $368.79, down 0.74%, and NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) closed at $223.58, down 1.01%.Marvell delivered earnings that beat Wall Street's expectations, with sales and EPS rising 37% and 50%, respectively. However, analysts wanted more from the company's 2028 guidance, despite management raising 2027 revenue guidance to $12 billion and 2028 to $18 billion, compared to $9.5 billion over the last 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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26.08.26
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26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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26.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start in Rot (finanzen.at)
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25.08.26
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25.08.26
|Waymo picks Munich for first EU robotaxi launch (Financial Times)
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24.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
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Analysen zu Alphabet C (ex Google)
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|20.01.26
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|UBS AG
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