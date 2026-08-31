Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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31.08.2026 22:47:47

Stock Market Today, Aug. 31: Tesla Stock Surges on Cybercab Event Anticipation

Tesla (NASDAQ:TSLA), the global electric vehicle (EV) and energy storage manufacturer, closed at $367.95, up 5.51%. Investors focused on the upcoming Sept. 3 Cybercab event and renewed interest in FSD and robotaxi plans.Trading volume reached 60.9 million shares, coming in about 46% above its three-month average of 41.6 million shares. Tesla IPO'd in 2010 and has grown 23,042% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,686, down 0.33%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 26,371, down 0.12%. Among EV and automotive software peers, Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) closed at $16.06, down 0.06%, and Lucid Group (NASDAQ:LCID) closed at $4.85, down 3.19%.Tesla CEO Elon Musk has been guiding investors to focus on his company's EV autonomy software as a main driver for Tesla's future fortunes. The next big step in that regard is coming on Thursday, and anticipation looked to be helping drive shares higher today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Tesla Neutral UBS AG
03.08.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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