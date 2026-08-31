Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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31.08.2026 22:47:47
Stock Market Today, Aug. 31: Tesla Stock Surges on Cybercab Event Anticipation
Tesla (NASDAQ:TSLA), the global electric vehicle (EV) and energy storage manufacturer, closed at $367.95, up 5.51%. Investors focused on the upcoming Sept. 3 Cybercab event and renewed interest in FSD and robotaxi plans.Trading volume reached 60.9 million shares, coming in about 46% above its three-month average of 41.6 million shares. Tesla IPO'd in 2010 and has grown 23,042% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,686, down 0.33%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 26,371, down 0.12%. Among EV and automotive software peers, Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) closed at $16.06, down 0.06%, and Lucid Group (NASDAQ:LCID) closed at $4.85, down 3.19%.Tesla CEO Elon Musk has been guiding investors to focus on his company's EV autonomy software as a main driver for Tesla's future fortunes. The next big step in that regard is coming on Thursday, and anticipation looked to be helping drive shares higher today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
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02.09.26
|Brandenburger Innenminister: Infrastruktur besser schützen (dpa-AFX)
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02.09.26
|ROUNDUP: Spurensuche nach Sabotage an Stromnetz geht weiter (dpa-AFX)
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01.09.26
|ROUNDUP 2: Selbstgebastelte Flugkörper an Umspannwerk gefunden (dpa-AFX)
|
01.09.26
|ROUNDUP: Selbstgebastelte Flugkörper an Umspannwerk gefunden (dpa-AFX)
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01.09.26
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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01.09.26
|Tesla-Aktie: Wasserverbrauch in Grünheide gesenkt (dpa-AFX)
|
01.09.26
|ROUNDUP: Sprengvorrichtung an Umspannwerk gefunden (dpa-AFX)
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01.09.26
|The Exploration Company: Ex-Airbus-Managerin Hélène Huby fordert Elon Musks SpaceX heraus (Spiegel Online)
Analysen zu Tesla
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|307,65
|0,13%
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