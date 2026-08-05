Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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05.08.2026 23:09:49
Stock Market Today, Aug. 5: Shopify Soars 17% After Beating Q2 Estimates, Raises Q3 Outlook
Shopify (NASDAQ:SHOP), a cloud commerce platform for merchants and brands, closed at $144.24, up 16.98%. The premarket beat-and-raise quarter and stronger AI-driven merchant activity pushed the stock higher, and investors are watching revenue, margin guidance, and cash flow. Trading volume reached 40.5M shares, coming in about 263% above its three-month average of 11.2M shares. Shopify IPO'd in 2015 and has grown 8,385% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,722, down 0.19%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,363, down 0.83%. Among e-commerce software and commerce platform services peers, Etsy (NYSE:ETSY) closed at $85.82, down 0.71%, while eBay (NASDAQ:EBAY) closed at $111.15, up 1.40%.Shopify stock soared today after the company rocketed past analysts’ expectations as it delivered GMV, revenue, gross profits, and free cash flow growth, each in excess of 30%. Management also guided sales to grow by a low-thirties percentage again in Q3.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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