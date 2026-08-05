Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 23:00:03

Stock Market Today, Aug. 5: SpaceX Beats Revenue but Faces Capital Spending Pressure

Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), a reusable rockets, spacecraft, and satellite broadband services provider, closed at $108.27, down 13.61%. Earnings results showed a revenue beat, but investors focused on rising capital spending and widening losses.Trading volume reached 201.2 million shares, coming in about 72% above its three-month average of 117.2 million shares. SpaceX IPO'd in June and has fallen 33% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,724, down 0.17%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,363, down 0.83%. Among satellite communications and launch services companies, Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) closed at $74.82, up 0.46%, while AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) closed at $68.38, down 2.74%. Those moves highlight that investors see potential for multiple winners among rocket launch service providers, but believe SpaceX’s Starlink might be the sole winner in satellite broadband.Key takeaways from SpaceX’s first public earnings report included a focus on revenue strength, as well as higher capital spending and free cash flow pressure. Investors punished the stock due to concerns that the more than $18 billion in capital spending during the quarter would not slow down anytime soon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Tesla Neutral UBS AG
03.08.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 283,70 2,23% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen