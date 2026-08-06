Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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06.08.2026 23:55:13
Stock Market Today, Aug. 6: Celsius Whiffs on Q2 Earnings, Shares Tumble 18%
Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), a functional energy beverage and liquid nutritional supplements provider, closed at $23.77, down 18.46%. The stock fell after second-quarter revenue missed estimates, and investors are watching margins and guidance next. Trading volume reached 43.2M shares, coming in about 324% above its three-month average of 10.2M shares. Celsius Holdings IPO'd in 2007 and has grown 78% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.16% to 7,711, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) edged 0.06% lower to 26,348. Among beverage manufacturers focused on functional and energy drinks, Monster Beverage (NASDAQ:MNST) fell 0.32% to $94.16, while PepsiCo (NASDAQ:PEP) declined 0.24% to $138.44.Celsius delivered sales of $818 million and adjusted EPS of $0.36, missing analysts’ estimates by $52 million and $0.06, respectively, prompting the stock to nosedive today. Making matters worse, the core Celsius brand saw its sales decline by 12%, sparking concerns over the energy drink’s long-term brand power. Overall sales for the company rose 11%, powered by the recently acquired Alani Nu, whose retail sales soared 56% in the quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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