Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
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06.08.2026 23:44:36
Stock Market Today, Aug. 6: Datadog Plummets 19%, Leading Software Stock Slide
The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) fell 0.85% to 53,885, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.18% to 7,710 while hovering near record levels, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) edged 0.06% lower to 26,348 as technology sector guidance weighed on markets.Gold prices fell 0.10% higher to $4,240.35 as of U.S. market close, and the 10-Year Treasury yield rose 0.07% to 4.68%. Industrials and communication stocks were the top gainers, and real estate and utilities fell the furthest.Datadog plummeted 19.03% despite an earnings beat, and Duolingo sank 9.41% on a disappointing revenue outlook. Honeywell Aerospace retreated 23.16% on disappointing quarterly results. Conversely, Arm bucked the broader technology sell-off with a 4.41% gain in Thursday's session. Sandisk and Western Digital dropped despite solid earnings. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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