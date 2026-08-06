Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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07.08.2026 00:21:32
Stock Market Today, Aug. 6: SoundHound AI Surges 10% on Record Q2 Revenue and Raised 2026 Guidance
SoundHound AI (NASDAQ:SOUN), a voice AI platform for enterprise and automotive conversational experiences, closed at $7.08, up 10.11%. The stock surged after record quarterly revenue, a smaller-than-expected loss, and raised full-year guidance; investors are watching management commentary on revenue, margins, and the LivePerson acquisition. Trading volume reached 88.0M shares, coming in about 187% above its three-month average of 30.7M shares. SoundHound AI IPO'd in 2022 and has fallen 6% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.16% to 7,711, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slipped 0.06% to 26,348. Among conversational AI software and voice technology peers, Cerence (NASDAQ:CRNC) closed at $9.02, down 2.17%, while SoundHound AI outperformed sector rivals during Thursday's session.It was a good day for SoundHound AI investors as the stock blew past analysts’ expectations for the second quarter. Sales rose 45% in Q2, and the company’s adjusted net income margin improved from -28% to -15%, as margins continued to improve quickly. Management also raised sales guidance to $245 million at the midpoint for 2026, excluding the potential closing of its LivePerson acquisition, which would, if closed, expand its omnichannel messaging capabilities.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Ausblick: Q2 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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|Ausblick: Q2 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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Aktien in diesem Artikel
|Q2 Holdings Inc
|54,14
|-1,02%
|SoundHound AI
|8,02
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