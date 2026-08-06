Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
|
06.08.2026 23:03:39
Stock Market Today, Aug. 6: Trade Desk Plummets After Hours on Weak Q2 Results
Trade Desk (NASDAQ:TTD), a cloud-based programmatic advertising platform for data-driven digital ad buyers, closed at $17.67, down 6.80%. Investors sold shares throughout the day ahead of Q2 results, and things got worse after hours as the company reported dismal results. As of 5 p.m. ET, TTD stock is down 22%. Trading volume reached 49.5M shares, coming in about 152% above its three-month average of 19.7M shares. Trade Desk IPO'd in 2016 and has grown 487% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,711, down 0.16%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,348, down 0.06%. Among advertising technology rivals, Magnite (NASDAQ:MGNI) closed at $24.32, up 17.66%, and PubMatic (NASDAQ:PUBM) closed at $13.48, down 0.22%, highlighting a split in the peer group.The market was already pessimistic about The Trade Desk’s Q2 earnings call after close today, as the stock slid 7% during market hours -- and the company’s actual results did nothing to dissuade this negative outlook once they hit the press, as the stock declined another 22% after close. Not only did the company’s Q2 earnings fall well short of analyst consensus, but Trade Desk guided for sales of “at least” $650 million -- far shy of Wall Street’s expectations for $805 million. If this revenue guidance is correct, it would represent a 12% year-over-year decline in sales.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Q2 Holdings Inc
|
28.07.26
|Ausblick: Q2 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Q2 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Q2 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Q2 Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Q2 Holdings Inc
|54,14
|-1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.