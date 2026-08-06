Q2 Holdings Aktie

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WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098

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06.08.2026 23:03:39

Stock Market Today, Aug. 6: Trade Desk Plummets After Hours on Weak Q2 Results

Trade Desk (NASDAQ:TTD), a cloud-based programmatic advertising platform for data-driven digital ad buyers, closed at $17.67, down 6.80%. Investors sold shares throughout the day ahead of Q2 results, and things got worse after hours as the company reported dismal results. As of 5 p.m. ET, TTD stock is down 22%. Trading volume reached 49.5M shares, coming in about 152% above its three-month average of 19.7M shares. Trade Desk IPO'd in 2016 and has grown 487% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,711, down 0.16%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,348, down 0.06%. Among advertising technology rivals, Magnite (NASDAQ:MGNI) closed at $24.32, up 17.66%, and PubMatic (NASDAQ:PUBM) closed at $13.48, down 0.22%, highlighting a split in the peer group.The market was already pessimistic about The Trade Desk’s Q2 earnings call after close today, as the stock slid 7% during market hours -- and the company’s actual results did nothing to dissuade this negative outlook once they hit the press, as the stock declined another 22% after close. Not only did the company’s Q2 earnings fall well short of analyst consensus, but Trade Desk guided for sales of “at least” $650 million -- far shy of Wall Street’s expectations for $805 million. If this revenue guidance is correct, it would represent a 12% year-over-year decline in sales.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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