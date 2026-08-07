DraftKings Aktie
WKN DE: A2P205 / ISIN: US26142R1041
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07.08.2026 23:30:30
Stock Market Today, Aug. 7: DraftKings Surges 8% on Prediction-Market Growth After Q2 Results
DraftKings (NASDAQ:DKNG), a digital sports betting, fantasy sports, and iGaming platform, closed at $24.03, up 8.39%. Investors focused on prediction-market and customer-activity growth after Q2 results missed expectations. Trading volume reached 36.1M shares, coming in about 173% above its three-month average of 13.2M shares. DraftKings IPO'd in 2019 and has grown 145% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.59% to 7,756, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 1.28% to 26,686. Among online gaming, sports betting, and digital entertainment peers, Flutter Entertainment (NYSE:FLUT) closed at $94.74, up 1.86%, while Rush Street Interactive (NYSE:RSI) finished at $24.86, down 0.88%, highlighting mixed trading across sector rivals.While the headline of DraftKings’ sales dropping 5% may look bad at first blush, it was actually a pretty solid quarter. In a quarter where many favorites won, or “customer-friendly sport outcomes” occurred (as DraftKings called it), most of the company’s non-sales figures were fine:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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