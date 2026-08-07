Atlassian Aktie
WKN DE: A2ABYA / ISIN: GB00BZ09BD16
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07.08.2026 23:18:00
Stock Market Today, Aug. 7: Markets Rally on Jobs Shock and Atlassian Surges 35%
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 0.62% to 7,758 to reach a record high. The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 1.30% to 26,691 and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) climbed 0.28% to 54,037 as a surprising contraction in July payrolls fueled interest rate optimism.Gold prices climbed 2.31% to $4,339.11 as of U.S. market close, and the 10-Year Treasury yield fell 0.03% to 4.65%. Communication services and energy were the only sectors to drop, while industrials and basic materials led the gainers. Atlassian soared 35%, and Twilio gained 25% on robust quarterly results. Airbnb surged after an earnings beat while Trade Desk tumbled on disappointing earnings. Meanwhile, Papa John’s International extended its losses after analysts downgraded the stock following yesterday’s guidance cut.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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