Space Exploration Technologies Corporation Aktie
WKN DE: A42DG1 / ISIN: CA8459291081
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07.08.2026 23:59:15
Stock Market Today, Aug. 7: Space Exploration Technologies Surges on Q2 Revenue Beat, Lockup Relief, and Terafab Update
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), a rocket launch, spacecraft manufacturing, and satellite broadband services provider, closed at $133.11, up 15.83%. The stock rose after lockup fears eased, analysts turned more positive, and the company provided an update on its joint Terafab plans with Tesla. Trading volume reached 236.7M shares, coming in about 91% above its three-month average of 124.0M shares. Space Exploration Technologies IPO'd in 2026 and has fallen 17% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.59% to 7,756, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 1.28% to 26,686. Among aerospace and defense, launch services, and satellite communications peers, Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) closed at $82.83, up 9.46%, and AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) closed at $71.94, up 6.80%, as launch and satellite-growth names stayed in focus.Much like yesterday, it’s hard to pinpoint exactly what is sending SpaceX shares rocketing higher today, but it is likely a blend of:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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