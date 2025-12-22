Clearwater Analytics a Aktie
Stock Market Today, Dec. 22: Clearwater Analytics Surges on $8.4 Billion Take-Private Deal
Clearwater Analytics (NYSE:CWAN) shares closed Monday’s session at $24.06, up 8.13%. The SaaS solutions provider for investment data aggregation, reconciliation, accounting, and reporting rose on overnight news of a take-private deal. The company said it had entered a definitive agreement to be acquired by a group of private equity firms led by Permira and Warburg Pincus in an $8.4 billion all-cash deal. Clearwater Analytics IPO'ed in 2021 and has fallen 5% since going public. Monday's trading volume reached 91.1 million shares, coming in almost 1,500% above its three-month average of 5.8 million shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.64% to finish at 6,878, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.52% to 23,429. Within application software, industry peer BlackLine (NASDAQ:BL) gained 0.86% to $58.34, as investors in software platforms continue to track private‑equity interest and M&A valuations across the group.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
