American Airlines Aktie
WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023
|
23.12.2025 23:15:49
Stock Market Today, Dec. 23: American Airlines Falls After Tightening AAdvantage Rules for Basic Economy Fares
American Airlines Group (NASDAQ:AAL), a major passenger and cargo carrier, closed Tuesday’s session at $15.60, down 4.06%. American Airlines Group IPO'd in 2005 and has fallen 19% since going public. Trading volume reached 67.8 million shares, coming in nearly 9% above its three-month average of 62.4 million shares.Tuesday’s regular session featured fresh coverage of AAL’s loyalty-program changes, and investors are watching how these strategic moves reshape revenue quality into 2026. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.46% to close at 6,909, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.57% to finish at 23,562. Industry peers Delta Air Lines (NYSE:DAL) fell 2.18% and United Airlines (NASDAQ:UAL) declined 2.15%.The market and investors are still digesting recently announced major changes to its AAdvantage loyalty program. The new rules were effective Dec. 17, and customers aren't happy with the news. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
