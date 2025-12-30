Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
30.12.2025 23:06:38
Stock Market Today, Dec. 30: Boeing Led Industrials as Major Indexes Drift Near Records
S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.13% to 6,896.45, Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.24% to 23,419.08, and Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) eased 0.20% to 48,367.05 in quiet, year-end trading near record territory.Industrial bellwether Boeing (NYSE:BA) gained around 0.6% as industrials outperformed, while healthcare insurer Molina Healthcare (NYSE:MOH) jumped roughly 2.5% on positive investor commentary; semiconductor name AXT (NASDAQ:AXTI) and bank OceanFirst Financial (NASDAQ:OCFC) also featured among notable individual movers, contributing to mixed breadth. The penultimate trading day of 2025 was a relatively quiet one. As markets close out the year at, or near, record highs, some investors are shifting money into more economically sensitive areas with perceived value stocks. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
