Q4 Aktie
WKN DE: A3DLU3 / ISIN: CA74738R1047
|
30.12.2025 23:11:29
Stock Market Today, Dec. 30: Nio Rallies on Upbeat Q4 Sales Outlook
Nio (NYSE:NIO), a smart electric-vehicle maker, closed Tuesday's session at $5.50, up 3.00%. The stock has gained 10.00% in the past five days. Trading volume reached 77.5 million shares, coming in about 32% above versus its three-month average of 52.4 million shares.Tuesday's trading featured stronger fourth-quarter sales projections and China's extended EV trade-in subsidies. Nio IPO'd in 2018 and has fallen 16% since going public. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.14% to 6,896, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.24% to 23,419. Auto manufacturers peers were mixed as investors compared Nio's stronger Q4 outlook with ongoing competition in premium EVs. Tesla (NASDAQ:TSLA) fell by 1.13% and Li Auto (NASDAQ:LI) gained 0.64%.
