Q4 Aktie
WKN DE: A3DLU3 / ISIN: CA74738R1047
|
11.02.2026 00:10:23
Stock Market Today, Feb. 10: Ford Holds Steady as Investors Await Q4 Earnings and 2026 Profitability Outlook
Ford Motor Company (NYSE:F), global auto and Lincoln vehicle maker, closed Tuesday's session at $13.59, finishing flat at +0.00% on the day. The stock held steady as investors weighed [Premarket] macro-driven strength against Q4 2025 earnings previews highlighting margins, F-Series performance after a supplier fire, and rising options activity, and they are watching the upcoming report's 2026 outlook and profitability trajectory.The company's trading volume reached 69.6 million shares, which is nearly 21% above compared with its three-month average of 57.6 million shares. Ford Motor Company went public in 1972 and has grown 526% since its IPO. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) slipped 0.33% to 6,941, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) dropped 0.59% to 23,102 as investors shifted between sectors. Within the automotive space, industry peers General Motors (NYSE:GM) closed at $80.27 (-0.51%) and Stellantis (NYSE:STLA) finished at $7.48 (+2.33%), highlighting mixed sentiment among legacy automakers.
Nachrichten zu Q4 Inc Registered Shs Unitary
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Q4 Inc Registered Shs Unitary
