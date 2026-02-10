Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

10.02.2026 23:14:59

Stock Market Today, Feb. 10: Microsoft Stock Slips on Melius Downgrade Over AI Spending Risks

Microsoft (NASDAQ:MSFT), a global software and cloud solutions provider, closed Tuesday’s session at $413.27, down 0.08%. The stock moved as investors weighed a Melius downgrade focused on AI spending risks against bullish analyst commentary and data highlighting resilient long-term AI earnings power.Trading volume reached 44.6 million shares, about 48% above its three-month average of 30.2 million shares. Microsoft IPO'd in 1986 and has grown 424,974% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.33% to 6,942, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.59% to finish at 23,102. Within information technology, industry heavyweights Apple (NASDAQ:AAPL) closed at $273.68 (-0.34%) and Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ended at $318.58 (-1.77%), underscoring pressure across large-cap software and internet names.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
06.02.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
29.01.26 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
