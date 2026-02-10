Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
10.02.2026 23:14:59
Stock Market Today, Feb. 10: Microsoft Stock Slips on Melius Downgrade Over AI Spending Risks
Microsoft (NASDAQ:MSFT), a global software and cloud solutions provider, closed Tuesday’s session at $413.27, down 0.08%. The stock moved as investors weighed a Melius downgrade focused on AI spending risks against bullish analyst commentary and data highlighting resilient long-term AI earnings power.Trading volume reached 44.6 million shares, about 48% above its three-month average of 30.2 million shares. Microsoft IPO'd in 1986 and has grown 424,974% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.33% to 6,942, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.59% to finish at 23,102. Within information technology, industry heavyweights Apple (NASDAQ:AAPL) closed at $273.68 (-0.34%) and Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ended at $318.58 (-1.77%), underscoring pressure across large-cap software and internet names.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.