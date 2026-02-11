Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
11.02.2026 22:58:09
Stock Market Today, Feb. 11: Micron Technology Rallies as AI Data Center Expansion Reinforces AI Revenue Visibility
Micron Technology (NASDAQ:MU), a memory and storage chip maker, closed Wednesday at $410.34, up 9.94%. The stock jumped after bullish analyst commentary on high‑bandwidth memory demand, an upgraded Street‑high price target, and strong recent results. Investors are watching Micron’s fiscal 2026 HBM ramp and AI‑driven earnings power.The company’s trading volume reached 47.4 million shares, which is 47% above compared with its three-month average of 32.2 million shares. Micron Technology went public in 1984 and has grown 29002% since its IPO.The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) slipped 0.03% to 6,941, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) fell 0.16% to 23,066. Among semiconductors, Western Digital (NASDAQ:WDC) closed at $273.74 (+4.26%) and Seagate Technology Plc (NASDAQ:STX) finished at $407.25 (+2.78%), as investors continue to favor storage names tied to AI infrastructure demand.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
