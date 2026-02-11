Robinhood Aktie

Robinhood für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

11.02.2026 23:07:35

Stock Market Today, Feb. 11: Robinhood Falls 9% After Revenue Miss

Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), a pioneer of commission-free trading, closed Wednesday at $77.97, down 8.91% as investors reacted to yesterday’s Q4 2025 earnings. Revenue came in below expectations, largely due to cryptocurrency weakness.  Trading volume reached 68.3 million shares, coming in about 146% above its three-month average of 27.8 million shares. Robinhood Markets IPO'd in 2021 and has grown 105% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) held steady at 6,941, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) eased 0.16% to finish at 23,066. Within financial services, industry peers Charles Schwab (NYSE:SCHW) closed at $95.45, down 3.83%, and Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR) fell 1.10% to finish at $76.35.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
