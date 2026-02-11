Gerdau Aktie
WKN: 915270 / ISIN: US3737371050
|
11.02.2026 23:07:54
Stock Market Today, Feb. 11: Steelmaker Gerdau Jumps After Trading Volume Surges on U.S. Jobs Report
Gerdau (NYSE:GGB), a Brazilian multinational steel producer, closed Wednesday at $4.35, up 2.59%. The stock moved as investors reacted to a mixed U.S. jobs report that shaped expectations for Federal Reserve rate cuts, and they are watching how shifting growth and rate views feed through to global steel demand and pricing.Trading volume reached 63 million shares, coming in about 286% above its three-month average of 16.3 million shares. Gerdau IPO'd in 1999 and has grown 1,370% since going public.The broader U.S. markets finished little changed Wednesday, with the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) unchanged at 6,941.5 and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) easing 0.16% to 23,066. Within the steel industry, peers Nucor (NYSE:NUE) closed at $194.42, up 1.27%, and Steel Dynamics (NASDAQ:STLD) ended at $205.78, gaining 2.32%, as cyclicals tracked macro headlines.All eyes were on the January jobs report this morning and how that might influence upcoming Federal Reserve rate-cut decisions. Stocks in cyclical sectors like steel pushed higher on the strong report. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Gerdau S.A. (Vz.)
|3,38
|-2,87%
|Gerdau S.A. (Spons. ADRS)
|3,46
|-2,81%
