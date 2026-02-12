Valaris Aktie
WKN DE: A3CNQC / ISIN: BMG9460G1015
|
13.02.2026 00:28:02
Stock Market Today, Feb. 12: Transocean Advances as $5.8 Billion Valaris Deal Reshapes Offshore Drilling Landscape
Transocean (NYSE:RIG), an offshore contract driller for oil and gas wells, closed Thursday at $6.03, up 0.50%. The stock is reacting to continued momentum from its $5.8 billion Valaris (NYSE: VAL) acquisition agreement and fresh contract awards, while investors are watching how these moves reshape backlog, leverage, and long-term earnings power.The company’s trading volume reached 102.9 million shares, which stands about 159% above compared with its three-month average of 39.8 million shares. Transocean went public in 1993 and has fallen 45% since its IPO. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) fell 1.57% to 6,832, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) lost 2.03% to finish at 22,597. Within oil & gas drilling names, Noble Plc (NYSE:NE) closed at $42.58 (-3.36%) and Seadrill (NYSE:SDRL) finished at $41.13 (-4.37%), underperforming Transocean’s more resilient move.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
