Rivian Automotive Aktie
WKN DE: A3C47B / ISIN: US76954A1034
|
13.02.2026 22:50:01
Stock Market Today, Feb. 13: Rivian Automotive Surges After Q4 Results Beat Expectations
Electric-vehicle (EV) maker Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) closed Friday at $17.73, up 26.64%. The stock jumped after Q4 2025 results topped expectations and management paired upbeat 2026 delivery guidance with its R2 SUV launch commentary, which investors are watching as a key growth driver.Trading volume reached 126.7 million shares, about 224% above its three-month average of 39.1 million shares. Rivian Automotive IPO'd in 2021 and has fallen 82% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) inched up 0.05% to 6,836, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slipped 0.22% to 22,547. Within automobiles & auto parts, industry peers Tesla (NASDAQ:TSLA) closed at $417.44 (+0.09%), while Lucid Group (NASDAQ:LCID) finished at $10.28 (+3.63%), posting more modest gains than Rivian.Rivian beat Q4 expectations with revenue of $1.3 billion, helping to fuel the more than 25% surge in shares today. Management also guided investors to expect more than a 50% jump in 2026 deliveries. Analysts had expected about a break-even gross profit from $1.2 billion in sales. Rivian reported a strong $120 million gross profit in the quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rivian Automotive
|
12.02.26
|Ausblick: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Rivian-Aktie legt um über 25 Prozent zu: Quartalsverlust deutlich reduziert (finanzen.at)
|
04.11.25
|Ausblick: Rivian Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Rivian Automotive legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)