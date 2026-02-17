Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
17.02.2026 22:52:22
Stock Market Today, Feb. 17: Amazon Stops Slide Spurred By AI Spending Fears
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.10% to 6,843.22, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 0.14% to 22,578.38, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) inched up 0.07% to 49,533.19 in a volatile, AI-jittery session.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!