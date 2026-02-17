Norwegian Cruise Line Aktie
WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046
|
17.02.2026 23:13:35
Stock Market Today, Feb. 17: Norwegian Cruise Line Jumps After Elliott Reveals 10% Stake and Activist Campaign
Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH), a global operator of Norwegian, Oceania, and Regent cruise brands, closed at $24.10, up 12.15% for Tuesday’s session. The stock moved higher after Elliott Investment Management disclosed a stake of more than 10% and launched an activist campaign. Investors are watching for potential changes in governance, leadership, and strategy. Trading volume reached 59.6 million shares, about 219% above its three-month average of 18.7 million shares. Norwegian Cruise Line IPO'd in 2013 and has fallen 3% since going public.The S&P 500 added 0.14% to finish at 6,846, while the Nasdaq Composite also rose 0.14% to close at 22,578. Within the cruise line industry, Royal Caribbean Cruises closed at $323.73 (1.29%), and Carnival finished at $32.68 (+2.86%), trailing Norwegian’s activist-driven gain.Tuesday morning, activist investment firm Elliott Investment Management disclosed that it had opened a stake of more than 10% in Norwegian Cruise Line, sending shares soaring. The cruise line industry has been rebounding over the last three years, but Norwegian has only grown its annualized total returns by 6%, compared to Carnival’s 40% and Royal Caribbean’s 64%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
