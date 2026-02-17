Norwegian Cruise Line Aktie

Norwegian Cruise Line für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 23:13:35

Stock Market Today, Feb. 17: Norwegian Cruise Line Jumps After Elliott Reveals 10% Stake and Activist Campaign

Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH), a global operator of Norwegian, Oceania, and Regent cruise brands, closed at $24.10, up 12.15% for Tuesday’s session. The stock moved higher after Elliott Investment Management disclosed a stake of more than 10% and launched an activist campaign. Investors are watching for potential changes in governance, leadership, and strategy. Trading volume reached 59.6 million shares, about 219% above its three-month average of 18.7 million shares. Norwegian Cruise Line IPO'd in 2013 and has fallen 3% since going public.The S&P 500 added 0.14% to finish at 6,846, while the Nasdaq Composite also rose 0.14% to close at 22,578. Within the cruise line industry, Royal Caribbean Cruises closed at $323.73 (1.29%), and Carnival finished at $32.68 (+2.86%), trailing Norwegian’s activist-driven gain.Tuesday morning, activist investment firm Elliott Investment Management disclosed that it had opened a stake of more than 10% in Norwegian Cruise Line, sending shares soaring. The cruise line industry has been rebounding over the last three years, but Norwegian has only grown its annualized total returns by 6%, compared to Carnival’s 40% and Royal Caribbean’s 64%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Norwegian Cruise Line Ltd

mehr Nachrichten