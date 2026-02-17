Transocean Aktie
WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513
Stock Market Today, Feb. 17: Transocean Pares Gains After Soaring Over 100% in 6 Months
Transocean (NYSE:RIG), an offshore rig company, closed Tuesday at $6.14, down 6.12%. Today’s drop could be a result of profit-taking after last week’s 52-week high or a reassessment of its all-stock Valaris (NYSE:VAL) acquisition.Trading volume reached 80.8 million shares, about 98% above its three-month average of 40.9 million shares. Transocean IPO'd in 1993 and has fallen 61% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.10% to finish Tuesday at 6,843, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) also rose 0.14% to close at 22,578. Within oil and gas drilling, Noble (NYSE:NE) couldn’t sustain last week’s gains and closed at $43.47, down 5.13%. Helmerich & Payne (NYSE:HP) finished at $33.31, up 0,33% after mixed results at the beginning of the month.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
