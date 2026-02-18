ImmunityBio Aktie

ImmunityBio für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQ2E / ISIN: US45256X1037

18.02.2026 23:17:57

Stock Market Today, Feb. 18: ImmunityBio Soars After EU Approves ANKTIVA for Bladder Cancer

ImmunityBio (NASDAQ:IBRX), which develops immunotherapies and vaccines for cancers and infectious diseases, closed Wednesday at $8.54, up 41.86%. The stock jumped after the European Commission granted conditional marketing authorization for Anktiva to treat bladder cancer. Trading volume reached 78.5 million shares, about 178% above its three-month average of 28.2 million shares. ImmunityBio IPO'd in 2015 and has fallen 75% since going public.The S&P 500 rose 0.53% to finish Wednesday at 6,880, while the Nasdaq Composite added 0.78% to close at 22,754. Within biotechnology, industry peers were mixed, with Iovance Biotherapeutics closing at $2.72 (+3.82%) and Krystal Biotech ending at $283.29 (-1.58%).ImmunityBio received conditional marketing authorization from the European Commission for its Anktiva immunotherapy, to be used in conjunction with the Bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccine, when treating BCG-unresponsive bladder cancer. This gives ImmunityBio access to over 30 new countries and likely positions its flagship immunotherapy to continue growing sales at an accelerated rate.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu ImmunityBio Inc Registered Shs

Analysen zu ImmunityBio Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

ImmunityBio Inc Registered Shs 6,71 -6,89% ImmunityBio Inc Registered Shs

