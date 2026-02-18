Kenvue Aktie

Kenvue für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KENV01 / ISIN: NET000KENV01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 23:09:29

Stock Market Today, Feb. 18: Kenvue Rises After Earnings Beat Expectations

Kenvue (NYSE:KVUE), maker of consumer health products including Tylenol, Neutrogena, and Listerine, closed Wednesday at $18.88, up 2.55%. The stock moved higher after Q4 results beat expectations and analysts raised price targets, while investors are watching progress on the pending Kimberly-Clark (NASDAQ:KMB) acquisition and related restructuring plans.Trading volume reached 46.9 million shares, coming in roughly 3.9% above its three-month average of 45.2 million shares. Kenvue IPO'd in 2023 and has fallen 30% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.56% to 6,881, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.78% to finish at 22,754. Among personal care products, industry peers Estée Lauder Companies (NYSE:EL) closed at $111.61 (-0.47%) and Coty (NYSE:COTY) ended at $2.61 (+1.95%), showing mixed moves against Kenvue’s advance.Kenvue reported Q4 adjusted EPS of $0.27 compared to estimates of $0.22 on revenue of $3.78 billion that increased 3.2% year over year. Several analysts boosted Kenvue stock price targets into the $18-$20 per share range on the heels of the report. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kenvue

mehr Nachrichten

Analysen zu Kenvue

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen