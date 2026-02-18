Confidence Aktie

Confidence für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 23:06:23

Stock Market Today, Feb. 18: Nvidia Rallies As Meta Deal Boosts AI Confidence

Markets finished in the green today as tech strength carried indexes closer to record highs. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.56% to 6,881.31, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.78% to 22,753.63, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) added 0.26% to 49,662.66.A chip partnership between Nvidia (NASDAQ:NVDA) and Meta Platforms (NASDAQ:META) helped power and megacap techs higher today.  Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) gained 1.77% to close at $135.38 after Mizuho (NYSE:MFG) upgraded the stock to “Outperform” and set a $195 price target.Social-media name Snap (NYSE:SNAP) and Moderna (NASDAQ:MRNA) also advanced. Energy stocks moved upwards, but HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) fell after announcing the departure of its CEO amid an internal review of its disclosure processes.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ai Holdings Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Ai Holdings Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ai Holdings Corp 2 850,00 1,97% Ai Holdings Corp
Confidence Inc. Registered Shs 1 666,00 2,02% Confidence Inc. Registered Shs
Meta Platforms (ex Facebook) 546,70 0,28% Meta Platforms (ex Facebook)
NVIDIA Corp. 158,64 -0,64% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen