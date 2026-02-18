Confidence Aktie
Stock Market Today, Feb. 18: Nvidia Rallies As Meta Deal Boosts AI Confidence
Stock Market Today, Feb. 18: Nvidia Rallies As Meta Deal Boosts AI Confidence

Markets finished in the green today as tech strength carried indexes closer to record highs. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.56% to 6,881.31, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.78% to 22,753.63, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) added 0.26% to 49,662.66.A chip partnership between Nvidia (NASDAQ:NVDA) and Meta Platforms (NASDAQ:META) helped power and megacap techs higher today. Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) gained 1.77% to close at $135.38 after Mizuho (NYSE:MFG) upgraded the stock to "Outperform" and set a $195 price target.Social-media name Snap (NYSE:SNAP) and Moderna (NASDAQ:MRNA) also advanced. Energy stocks moved upwards, but HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) fell after announcing the departure of its CEO amid an internal review of its disclosure processes.
